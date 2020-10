Man zwaar mishandeld door groep op straat in Arnhem

In Arnhem is vanavond een man op straat mishandeld. De politie is op zoek naar vijf verdachten. Volgens Omroep Gelderland gaat het om een oudere man die in elkaar geslagen is door jongeren.

De man zou zo zwaar mishandeld zijn dat hij onwel werd en gereanimeerd moest worden. Hij zou in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie wil dat niet bevestigen.

Over de aanleiding van de mishandeling is niets bekend. De politie roept in een Burgernetmelding op om uit te kijken naar vijf personen. Vier zijn in het zwart gekleed en een heeft een witte trui met capuchon aan.