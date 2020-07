Marteling gaat door: 170 Duitse Joden in Limburgse kampen opgesloten

In gevangenkampen in Limburg waar opgepakte SS'ers en NSB'ers vastzitten, zijn ongeveer honderdzeventig Duitse Joden aangetroffen. De meesten zaten eerder in de concentratiekampen Bergen-Belsen en Theresiënstadt en zijn na de bevrijding naar Nederland gekomen.

"Het is alsof het verblijf in het concentratiekamp is voortgezet", zo omschrijft Betty Mannheim haar ervaringen in het Limburgse kamp. Ze is net teruggekeerd is uit Theresienstadt.

Op 23 en 25 juni kwamen ongeveer vierhonderd mensen in Maastricht aan vanuit de bevrijde concentratiekampen. Alle Joden uit Theresienstadt werden opgesloten in een nonnenklooster in Sittard.

Duits-Joodse ex-gevangenen uit Bergen-Belsen werden bij aankomst van elkaar gescheiden. De mannen gingen naar het interneringskamp voor 'verdachte vreemdelingen' in Vilt. Vrouwen en kinderen vertrokken eerst naar de Canisiusschool in Valkenburg en later naar het klooster Mamelis bij Vaals.

Het Comité voor Israëlitische Belangen uit Maastricht, een organisatie die zorgt voor terugkerende Joden, heeft de Duitse Joden ontdekt en reageert geschokt. "Hoe is het mogelijk dat Joden die uit concentratiekampen zijn bevrijd en jaren onder het nazi-terreur hebben geleden, bij terugkeer in hun asielland een dergelijke behandeling moeten ondervinden?"