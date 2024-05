Verstappen pakt ook poleposition in Miami, zijn zesde pole in zes kwalificaties

Max Verstappen start zondagavond (22.00 uur Nederlandse tijd) vanaf poleposition in de Grand Prix van Miami. De drievoudig wereldkampioen en huidig leider in de WK-stand zette in de derde kwalificatieronde met 1.27,241 de snelste tijd neer.

Het was voor Verstappen al de zesde poleposition in zes raceweekends dit seizoen en de 38ste poleposition in zijn loopbaan. De Limburger is pas de vierde coureur die in de eerste zes races van een seizoen vanaf plek één vertrekt, na Ayrton Senna (1988), Nigel Mansell (1992) en Alain Prost (1993).

Leclerc de snelste in tweede sessie

Eerder vandaag won Verstappen in Miami ook al de tweede sprintrace van het seizoen, voor Charles Leclerc (Ferrari), teamgenoot Sergio Pérez en Daniel Ricciardo (RB), hoewel Verstappen toen allerminst tevreden was over zijn RB20.