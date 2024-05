Laatste van vier ontsnapte zebra's in VS na een week weer terecht

Een ontsnapte zebra is na een avontuur van bijna een week in de Amerikaanse staat Washington weer terecht. Samen met drie soortgenoten ontsnapte het dier zondag uit een trailer. De drie werden snel gevangen, de vierde is nu pas weer terecht.

De zebra's werden vervoerd van de staat Washington naar een kinderboerderij in Montana. Toen de chauffeur even stopte om de trailer te controleren, ontsnapten de dieren. Aanvankelijk graasden ze wat naast de snelweg. Om te voorkomen dat ze in het verkeer terecht zouden komen, vormden automobilisten met hun auto's een soort hek langs de weg. Daarop vertrokken de zebra's.

Ze kwamen langs een restaurant, liepen door woonwijken en eindigden na een paar uur in iemands achtertuin. Daar konden ze gevangen worden. Maar de vierde zebra, Shug genaamd, sprong over een hek en ging er vandoor.

'Zearch'

Af en toe verscheen de zebra op wildcamera's in de bossen. Terwijl er een zoekactie op touw werd gezet, veranderde Shug in een soort beroemdheid. In de lokale media werd volop gerapporteerd over de 'zearch' en de zebra verscheen veelvuldig op sociale media.

Er waren uiteraard ook zorgen. Er leven poema's in het gebied en het dier zou bang kunnen worden door de vreemde omgeving waarin hij zich bevond.

De zebra werd vrijdag aangetroffen in de plaats North Bend en kon daar met hulp van bewoners door dierenbeschermers gevangen worden. Volgens de dierenbescherming verkeert het dier in goede gezondheid.