Biden en Trump vrezen Kennedy-telg RFK jr.: 'Ik ben geen spelbederver'

Vele honderden fans staan op Long Island, in de staat New York, in de rij om een selfie met hem te maken. Robert F. Kennedy junior gaat geduldig met hen allemaal op de foto.

"Welke kandidaat doet dat nou?", vraagt Michelle zich hardop af. De vrouw uit Queens hoopt dat RFK jr. de politiek voortzet van zijn oom, oud-president John. F. Kennedy, en zijn vader Robert F. Kennedy sr.

Kennedy junior neemt het als onafhankelijke kandidaat op tegen Joe Biden en Donald Trump in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij is weliswaar kansloos voor het presidentschap maar is mogelijk bepalend voor wie het wél wordt: Biden of Trump. Bij een nek-aan-nekrace kan hij het spel voor één van hen bederven door cruciale stemmen weg te snoepen.

De zelfverzekerde Kennedy ruikt kansen nu de beide gedoodverfde presidentskandidaten historisch impopulair zijn: "Als er een moment is dat een derde kandidaat een goede kans maakt, dan is het nu", reageert hij tijdens zijn rally tegen de NOS.

Milieuactivist en coronacomplottheorieën

De 70-jarige Kennedy had een bewogen leven. Na de traumatische moorden op zijn oom en zijn vader raakte hij verslaafd aan heroïne. Na 14 jaar kickte hij af, werkte bij het Openbaar Ministerie en maakte furore als milieuactivist.

Hij leidt ook de organisatie Children's Health Defense, die bekendstaat om desinformatie over vaccins. RFK jr. herhaalt regelmatig de mythe dat vaccins autisme zouden veroorzaken.

Tijdens de coronapandemie werd Kennedy prominent vertolker van complottheorieën. Zo zou covid-19 volgens hem in een lab zijn ontwikkeld als biowapen en vooral bepaalde etnische groepen treffen. RFK jr. werd tijdelijk verbannen van Instagram.

Kennedy moet regelmatig terugkomen van foutieve uitspraken. Zo zei hij ten onrechte dat de bestormers van het Capitool ongewapend waren.

Schatrijke financier running mate

RFK ging ook door het stof nadat in de pauze van de veelbekeken Super Bowl een campagnespot voor hem werd uitgezonden die was gebaseerd op een beroemde spot van zijn oom JFK. Zijn familie was woedend: ze vinden dat Bobby met de nalatenschap van zijn oom aan de haal gaat.

De schatrijke financier van de peperdure reclame, Nicole Shanahan, is inmiddels Kennedy's running mate. RFK jr. leunt vooral op een rijke geldschieter die ook de campagne van Trump financiert.

RFK jr. scoort gemiddeld 13 procent van de stemmen in de peilingen en staat al op het stembiljet in Californië, Utah, Hawaï en de belangrijke swing state Michigan. En zelf zegt hij dat als de presidentsverkiezingen een tweestrijd zouden zijn tussen hem en Trump of Biden, hij zou winnen. Hij baseert dat op een peiling onder 26.000 kiezers die zijn campagne liet uitvoeren.