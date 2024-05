Swiatek dit jaar Sabalenka wel de baas in finale Madrid

Iga Swiatek heeft het graveltoernooi van Madrid gewonnen. Ze versloeg Aryna Sabalenka, die haar vorig jaar de baas was in de finale, met 7-5, 4-6 en 7-6 (7).

Met 96 deelneemsters, waaronder achttien speelsters uit de toptwintig, was het geen uitgemaakte zaak dat Sabalenka (2) en Swiatek (1) de finale zouden halen. De finale werd voor de Belarussische de vijfde driesetter, voor Swiatek was het de tweede.

En in dat drie uur durende gevecht had geen van beiden de overhand met elk vijf breaks en 121 punten voor Swiatek en 116 voor Sabalenka. Die miste wel bij 6-5 twee matchpoints, waarna de Poolse er een miste in de tiebreak. Bij de tweede kans sloeg Swiatek wel toe.