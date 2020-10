Koemans Barcelona boekt welkome zege op Juventus na turbulente dagen

Rustig is het bij Barcelona nooit, maar de afgelopen vijf dagen waren zelfs voor de Catalaanse club met recht turbulent te noemen. De overwinning in het Champions League-treffen met Juventus (0-2) was dan ook zeer welkom voor de ploeg van Ronald Koeman en Frenkie de Jong.

Eerst was daar de verloren Clásico tegen Real Madrid, waarin het spel bovendien teleurstellend was. Daarna het vroegtijdig aftreden van voorzitter Josep Bartomeu, die en passant bekendmaakte dat de club positief stond tegenover een Europese Super League, met alleen de allerbeste en -rijkste clubs. Met recht 'going out with a bang'.

Niets helpt beter om de verhitte gemoederen en opgelaaide onvrede te sussen dan een zege. Als die dan ook nog eens behaald wordt tegen een van de grootste clubs van Europa is dat alleen maar mooi meegenomen.