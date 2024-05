Twee minuten stilte op halflege Dam bij Nationale Herdenking

Er werd stilgestaan bij de miljoenen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij het leed veroorzaakt door latere oorlogen. Burgemeester Halsema riep in haar toespraak op om de erfenis van de vrede te beschermen. "Door altijd op te staan tegen antisemitisme, tegen elke vorm van haat en discriminatie. Door onze grondrechten te koesteren, net als de vrije pers en onze democratie."

Haar woorden leken te verwijzen naar polarisatie in de samenleving. In de nasleep van de oorlog in Gaza is het aantal meldingen van geweld of bedreigingen gericht tegen Joden fors gegroeid. Er was ook consternatie bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam vorige maand. Er was aangifte gedaan wegens geroep van antisemitische leuzen, maar het OM heeft daar geen bewijs voor gevonden.

Aanmelden en fouilleren

Vanwege deze spanningen had de burgemeester samen met de politie besloten tot maatregelen. Er was minder publiek welkom op de Dam en bezoekers werden gefouilleerd. Mensen moesten zich vooraf online aanmelden om aanwezig te zijn.

Het is onduidelijk in hoeverre deze maatregelen tot de lage opkomst hebben geleid. "Ik heb niets gehoord over een mogelijke boycot", zegt een woordvoerder van Comité 4 en 5 mei. Er waren 10.000 aanmeldingen gedaan, het maximale aantal.

'Geen andere verklaring dan het weer'

"Gisteren hebben we nog een oproep gedaan: als je niet komt, annuleer dan je reservering. Dat hebben mensen ook gedaan en toen werden die reserveringen al snel weer door anderen ingenomen." Dat toont volgens de woordvoerder aan dat er weldegelijk animo was. "Ik heb geen andere verklaringen dan het weer dat er veel mensen niet zijn gekomen."

Bekijk hier een deel van Halsema's toespraak: