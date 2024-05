Turnster Esposito koningin van Europees kampioenschap in Rimini

Turnster Manila Esposito heeft zich gekroond tot koningin van het Europees kampioenschap turnen in Rimini. De 17-jarige Italiaanse pakte donderdag al de titel op de meerkamp en won zaterdag ook goud op balk en vloer.

Esposito had in de kwalificatie op balk al de hoogste score neergezet en vooral dankzij haar bijna foutloze uitvoering verbeterde ze zich flink in de finale. Sabrina Maneca-Voinea werd op gepaste tweede (14,400 om 14,166 punten). De 16-jarige Roemeense moest op vloer ook haar meerdere erkennen in Esposito, al waren de verschillen ditmaal kleiner (13,700 om 13,833). Met de 17-jarige Italiaanse Angela Andreoli stonden er drie tieners op het podium. Sanne Wevers was titelverdedigster, maar was niet aanwezig in Italië.

Vierde goud?

Esposito, die zich niet geplaatst had voor de finale op sprong en brug, kan in de landenwedstrijd (zondag) haar vierde goud in de wacht slepen. Dat zou er één meer dan Jessica Gadirova vorig jaar. De Britse ontbreekt nu door een blessure.

Ook op brug kwam de Europese titel in Italiaanse handen. Alice D'Amato troefde net als vorig jaar de concurrentie af. Met 14,600 scoorde ze flink meer punten dan haar landgenote Elisa Iorio, die als twee eindigde (14,366).

Niet alle gouden medailles kwamen in handen van het gastland, want Italië had geen turnsters in de sprongfinale. Die werd voor de derde keer gewonnen door titelhoudster Coline Devillard (Frankrijk).