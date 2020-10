Kinderpornoverzamelaar uit Geldrop 'hield jarenlang de markt in stand'

Tegen een 24-jarige man uit Geldrop is vier jaar cel en tbs met voorwaarden geëist voor het bezitten en verspreiden van kinderporno en seksueel contact met drie minderjarige jongens. De man werkte als cyberspecialist bij de politie en was scoutingleider in Eindhoven.

De politie kwam de man op het spoor in een groot onderzoek naar kinderporno op het dark web, een deel van het internet dat je niet zomaar kunt vinden met zoekmachines. Het onderzoek leidde naar een computer van een stichting waarvan de man het ict-beheer deed.

De verdachte werd in april vorig jaar in zijn huis aangehouden. Er stonden computerschermen open met daarop kinderporno. De politie vond in totaal vier apparaten met belastend materiaal, vooral beelden van 10- tot 15-jarige jongens.

'Misbruik van kinderen genormaliseerd'

De man zou sinds 2012 kinderporno verspreiden. "Jarenlang heeft verdachte de markt voor kinderporno in stand gehouden en gefaciliteerd", zei de officier van justitie op de zitting vandaag. "Jarenlang heeft hij hierdoor het misbruiken van kinderen genormaliseerd."

Uit het onderzoek bleek ook dat de man seksueel contact had met drie 15-jarigen. Volgens het Openbaar Ministerie gaf hij zijn slachtoffers huiswerkbegeleiding en regelde hij stageplekken. Het OM noemt het "uiterst berekenend" hoe hij op die manier het vertrouwen van de jongens en hun ouders won. Later nodigde hij ze uit voor logeerpartijen, liet hij ze porno zien en had hij trio's met ze.

Kans op herhaling groot

Volgens de officier van justitie is de kans op herhaling groot. "Verdachte lijkt zich wel bewust te zijn van zijn onrechtmatige handelen, maar daarvan de ernst niet in te zien doordat hij zichzelf als slachtoffer bestempelt en zijn handelen ontkent."

De rechter doet over twee weken uitspraak, meldt Omroep Brabant.