Oranje-tegenstander Oostenrijk mist sleutelspeler Schlager op EK door kruisbandblessure

Oostenrijk, groepsgenoot van Oranje, moet het op het EK doen zonder middenvelder Xaver Schlager. De speler van RB Leipzig viel vrijdag in de Bundesligawedstrijd tegen Hoffenheim (1-1) in de 16de minuut uit en blijkt de voorste kruisband van zijn linkerknie te hebben gescheurd.

De 26-jarige Schlager gaat zondag in Innsbruck onder het mes en is een half jaar uitgeschakeld. Voor Oostenrijk betekent het wegvallen van Schlager een harde klap. De controleur was een sleutelspeler op het middenveld van de ploeg van bondscoach Ralf Rangnick.

Opening tegen Frankrijk

Het EK begint voor Oostenrijk op 17 juni in Düsseldorf tegen Frankrijk, op 21 juni is in Berlijn Polen de tegenstander en Oranje wacht op 25 juni ook in Berlijn.

Eerder deze week kreeg Frankrijk eveneens een domper te verwerken met het wegvallen van Lucas Hernández, ook met een kruisbandblessure. Schlager scheurde in augustus 2021 al de kruisband van zijn rechterknie.