Verstappen houdt Leclerc achter zich en wint sprintrace in Miami

Max Verstappen heeft ook de tweede sprintrace van het seizoen gewonnen. Na de sprint voor de Grand Prix van China, was hij zaterdagavond ook in die van Miami de snelste.

Verstappen was al goed aan het weekend begonnen met de snelste tijd in de vrije training en in de sprintkwalificatie.

Ook aan de sprint begon Verstappen prima. Bij de start had de drievoudig wereldkampioen geen moeite met de aanval van Charles Leclerc van Ferrari.

Voor Lando Norris en Lance Stroll zat de sprintrace er al weer op voordat die echt begonnen was. Zij vielen al in de eerste ronde uit door een botsing. Fernando Alonso was ook betrokken bij dat incident. Hij kon wel door, maar kwam niet verder dan de zeventiende plek.

Stabiele Verstappen

Verstappen hield de gehele sprint een stabiele voorsprong van een seconde of twee op Leclerc. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez reed op de derde plek.