Real neemt voorschot op landstitel met thuiszege, misstap Barcelona kan straks beslissend zijn

Real Madrid heeft zaterdagmiddag de zevende overwinning op rij geboekt in de Spaanse competitie en is daarmee bijna kampioen. In eigen huis werd er met 3-0 afgerekend met het laag geklasseerde Cádiz.

De voorsprong op aartsrivaal FC Barcelona bedraagt nu veertien punten. Als de Catalanen er later vanavond (18.30 uur) niet in slagen om te winnen in de derby tegen Girona, is Real officieel kampioen.

Modric en Bellingham in vorm

Net zoals vorige week permitteerde Real-trainer Carlo Ancelotti het zich een aantal sterspelers rust te geven met het oog op de Champions League. Komende woensdag wacht de return in de halve finale tegen Bayern München, De heenwedstrijd werd met 2-2 gelijkgespeeld.

De sterren die wel speelden, lieten zich gelden. Luka Modric stond aan de basis van de 1-0 met een assist op Brahim Diaz, al moet worden gezegd dat die de bal fenomenaal in de verre kruising pegelde vanaf de rand van het strafschopgebied.

Later was het Jude Bellingham, de Engels international die afgelopen zomer voor ruim honderd miljoen euro werd aangetrokken, die de score verdubbelde. Hij kwam als invaller in het veld en kon binnen twee minuten na die invalbeurt al een lage voorzet tot doelpunt promoveren.

Het slotstuk was voor spits Joselu, die er vlak voor tijd 3-0 van maakte.