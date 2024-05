Real Madrid verovert 36ste landstitel na nederlaag Barcelona in Girona

Real Madrid is zaterdagavond voor de 36ste keer landskampioen van Spanje geworden. De Madrilenen wonnen eerder op de dag met 3-0 van Cádiz en hadden aan puntverlies van FC Barcelona genoeg om officieel kampioen te worden. Dat gebeurde: Barcelona verloor op bezoek bij Girona met 4-2. De ploeg van trainer Xavi leidde bij de rust nog met 1-2.

Het gat tussen Real Madrid en Barcelona bedraagt nu veertien punten met nog vier duels te spelen, dus is 'De Koninklijke' niet meer te achterhalen.

Real Madrid is daarmee voor de derde keer in de laatste zes jaar landskampioen. Het neemt de kroon over van Barcelona, dat vorig jaar de titel mocht vieren.