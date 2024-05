Martens matchwinner voor Paris Saint-Germain in Franse bekerfinale

Lieke Martens heeft Paris Saint-Germain naar winst in de Franse bekerfinale geschoten. De Nederlandse international maakte tegen FC Fleury 91 in Montpellier in de 73ste minuut het winnende doelpunt.

Martens was in de 64ste minuut in de ploeg gekomen voor de Amerikaanse Korbin Albert en was zeven minuten later al trefzeker. Daar kwam wel wat geluk bij kijken. Martens zette voor, ploeggenote Grace Geyoro miste de bal, maar Fleury-keepster Manon Heil ook.