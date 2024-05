Dominantie werkt volgens Steiner niet in VS: 'Maar Verstappen kan het ook niet helpen'

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is niet bang dat de dominantie van Max Verstappen een negatief effect heeft op de populariteit van de Formule 1 in de Verenigde Staten. "Het idee was er wel even om hem een paar dagen in Nederland te houden", lacht Steiner.

De F1 doet er alles aan om de sport aantrekkelijk te maken voor het Amerikaanse publiek. Dat het nu al duidelijk lijkt dat Verstappen ook dit seizoen wereldkampioen zal worden, helpt daar eigenlijk niet bij. Steiner heeft daar als ambassadeur van de GP van Miami mee te dealen.

"Dominantie is nooit goed, zeker in Amerikaanse sport", zegt Steiner. "Aan de andere kant wens ik Max het beste, hij en Jos zijn vrienden van me en je kunt Max niet de schuld geven dat hij het zo goed doet."

En ook de dominantie van Verstappen zal ooit weer voorbij zijn, zegt Steiner. "Alle goede dingen komen tot een einde. We moeten geduld hebben. McLaren of Ferrari kunnen het goed doen met updates en dan verandert het. Max zou dat niet erg vinden, hij is een vechter."

Ambassadeur

Dit weekend is Steiner dus even terug in de paddock van de Formule 1. "Ik heb voor de wedstrijd wat promotie gedaan in New York en Miami. Tijdens het weekend ben ik met gasten en vertel ik mensen het verhaal achter de GP van Miami. En dat is bijzonder, omdat het de eerste GP was die de entertainmentfactor bracht."

Steiner was jarenlang zowel teambaas van Haas als cultheld in de wereld van de Formule 1. Dat laatste had hij vooral te danken aan zijn grote lach, in combinatie met zijn grofgebekte taalgebruik. Bovendien was Steiner de ster van de Netflix-serie Drive to survive.

Begin dit jaar moest hij het team van Haas verlaten, maar lang hoeft de F1 het dus niet zonder de markante Italiaan te doen.