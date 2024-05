Niet Pogacar maar Ecuadoraan Narváez pakt in Turijn eerste roze trui

Op de zwaarste klim van de dag, de Colle Maddalena, probeerde de UAE-ploeg van Pogacar de concurrentie te kraken. Het peloton dunde flink uit op het moment dat Mikkel Bjerg hard door trok op kop van de grote groep.

Onder anderen Thymen Arensman, de Nederlander van INEOS die een goed klassement hoopt te rijden deze Giro, en Romain Bardet moesten lossen.

Demarrages in laatste tien kilometer

In de laatste tien kilometer was het behoorlijk onrustig in het peloton. Meerdere renners probeerden te demarreren. Nicola Conci liet zien in goede vorm te verkeren. De Italiaan begon als koploper aan de slotklim San Vito. En daarachter deelde ook Thomas een plaagstootje uit.

Maar op ruim drie kilometer van de eindstreep liet Pogacar zien dat hij niet voor niks als de grote favoriet wordt gezien voor de eindzege. Hij zette even aan, haalde de ene na de andere renner in en snelde ook razendsnel Conci voorbij.

Het lukte de 25-jarige Sloveen, die de Giro nog nooit reed, alleen niet om Narváez te lossen. De Ecuadoraanse ploeggenoot van Thomas klampte aan. En in de afdaling sloot ook Maximilian Schachmann aan.

De drie maakten vervolgens met een eindsprint uit wie de eerste etappe op zijn naam zou schrijven en daarmee de eerste roze trui mocht aantrekken. Narváez had een net wat snellere sprint in huis dan Pogacar, die in de laatste meters ook nog voorbijgestreefd werd door Schachmann.