Ipswich Town volgt Leicester City en is na 22 jaar terug in de Premier league

Ipswich Town is na 22 jaar terug in de Premier League. De club versloeg zaterdagmiddag voor eigen publiek Huddersfield Town (2-0) en verzekerde zich zo van een tweede eindklassering in de Championship, het tweede niveau van Engeland.

Wes Burns en Omari Hutchinson maakten de doelpunten voor Ipswich Town, dat in 1981 de UEFA Cup won door met Frans Thijssen en Arnold Mühren in de gelederen AZ over twee duels te verslaan (5-4).

Leicester City verzekerde zich maandag al van de titel van de Championship en promotie naar de Premier League. Huddersfield Town is na de nederlaag tegen Ipswich Town gedegradeerd.

Doelpuntenmachine

De promotie van Ipswich is voor een groot deel te danken aan de indrukwekkende doelpuntenproductie van de ploeg. Geen club scoorde dit seizoen zo vaak in de Championship als 'The Tractor Boys', die op 91 goals staan.

Daarmee promoveert Ipswich voor het tweede seizoen op rij: een jaar geleden was de club nog actief op het derde Engelse niveau.