Volleybalsters Sneek voor tweede jaar op rij landskampioen na zege op Utrecht

De volleybalsters van Friso Sneek hebben voor het tweede jaar op rij de landstitel veroverd. De Friese club won zaterdagmiddag de tweede wedstrijd van De Hollandse Pot Enzo VV Utrecht in vijf sets.

Sneek en Utrecht stonden een jaar geleden ook al tegenover elkaar in de wedstrijden om het landskampioenschap. Toen was Sneek de beste in een best-of-five. Dit seizoen werd de finaleserie ingekort tot een best-of-three en had Sneek dus genoeg aan twee zeges.

De eerste wedstrijd werd vorige week met 3-0 gewonnen door Sneek, dat vooraf al als grote favoriet gold. De ploeg van trainer Erik Reitsma presteerde het hele seizoen goed en sloten de reguliere competitie af als nummer één.

Eerste set voor Utrecht

Maar VV Utrecht, dat het zonder de vorige week geblesseerd geraakte eerste spelverdeelster Ana Rekar moest doen, was in eigen huis gebrand op revanche. De thuisploeg keek in de slotfase tegen een achterstand van drie punten aan, maar knokte zich terug en sleepte alsnog met 25-23 de eerste set binnen.

Sneek liet zich niet uit het veld slaan door het setverlies. De bezoekers herpakten zich, speelden gevarieerd en hielden de voorsprong in set twee en drie wel vast. Beide sets werden met 25-22 beslist in het voordeel van Sneek.

Terwijl de landstitel al lonkte voor de Friezinnen, richtte Utrecht zich nog een keer op. Plots liep het weer bij Utrecht en maakte Sneek wat fouten. Een gat van zes punten was niet meer te dichten door Sneek. De vierde set was met 25-19 voor Utrecht, waardoor een vijfde set de beslissing moest brengen.

In set vijf waren de rollen weer omgedraaid: Sneek pakte een flinke voorsprong en gaf die niet meer uit handen. Op het eerste matchpoint was het raak: 15-11.