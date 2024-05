Feest bij hockeyers Kampong na bereiken play-offs, Amsterdam en Den Bosch spelen gelijk

Feest voor de hockeysters van Kampong. Dankzij de 3-1 winst op Pinoké hebben zij het vierde en laatste play-offticket veiliggesteld. Den Bosch, SCHC en titelhouder Amsterdam waren al zeker van de strijd om het landskampioenschap.

Koploper Den Bosch speelde zaterdagmiddag op bezoek bij Amsterdam, de nummer twee, gelijk (1-1).

Er stond veel op het spel voor Kampong en Pinoké. Kampong moest in het Amsterdamse Bos winnen om de play-offs te halen, hun eerste sinds 2010. Pinoké kon nog kans maken op het ticket door vandaag van de ploeg uit Utrecht te winnen.

Strafcornergoals

De eerste strafcorner voor Kampong was direct raak dankzij een schot van Luna Fokke. Pinoké, dat niet veel later een strafcorner mee kreeg, had minder geluk: de sleeppush van Imke Verstraeten belandde op de paal.

De Utrechters bleken trefzeker, want ook uit de tweede strafcorner wist Fokke opnieuw te scoren.

Maar de strijd was nog niet gestreden. Ook Pinoké scoorde uit een strafcorner; Anouk Stam tekende voor de aansluitingstreffer, waarna Kampong wederom opnieuw op voorsprong kwam uit een strafcornergoal van Noor van den Nieuwenhof.