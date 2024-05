Vos boekt haar tweede etappezege in Vuelta, die morgen beslist wordt

Marianne Vos heeft haar tweede etappezege in de Vuelta geboekt. In het klassement veranderde weinig, Demi Vollering, die vierde werd, behoudt de rode trui. Riejanne Markus werd zevende en Pauliena Rooijakkers werd negende.

Eerder deze Vuelta won de 36-jarige Vos de derde etappe. De renster van Visma - Lease a Bike rijdt in de groene trui voor de beste sprinter.

De Ronde van Spanje wordt morgen beslist. Dan wacht de koninginnenrit van 89 kilometer met twee cols van de eerste categorie.

Waaiers

Er werd vandaag een wat saaie etappe verwacht, want de rit van 139 kilometer van San Esteban naar Sigüenza was een vlakke. Maar de wind blies leven in de koers.