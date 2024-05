Tracker van boormachine leidt tot grote vondst gestolen spullen in VK

De diefstal van een boormachine in het Verenigd Koninkrijk heeft de politie op het spoor gebracht van meer dan duizend vermoedelijk gestolen voorwerpen. Zeven mensen zijn gearresteerd, meldt de politie van het graafschap Kent. De arrestanten zijn op borgtocht vrijgelaten.

De eigenaar van de boormachine was al herhaaldelijk het slachtoffer geworden van diefstal, waarna hij zijn gereedschap had voorzien van zogenoemode trackers, waarmee ze gevolgd konden worden. Daardoor kon de politie zijn gereedschap eenvoudig opsporen. Naast de gestolen boormachine trof de politie vier voertuigen, een quad, zes caravans en een grote hoeveelheid elektrisch gereedschap aan.

De politie is nu de spullen aan het catalogiseren. De totale waarde wordt op minstens een half miljoen euro geschat. Daarna wordt er een lijst openbaar gemaakt. Wie zegt gestolen spullen te herkennen moet daarvoor bewijs leveren in de vorm van bijvoorbeeld een bon of factuur.