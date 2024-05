Duitse Europarlementariër zwaargewond bij aanval in Dresden

In Dresden is een Duitse kandidaat voor de Europese verkiezingen zwaargewond geraakt bij een aanval door onbekenden. Matthias Ecke, Europarlementariër voor de sociaaldemocratische SPD was zo zwaar toegetakeld dat hij in het ziekenhuis moest worden geopereerd, liet de politie weten.

De 41-jarige Ecke werd door vier onbekenden aangevallen toen hij verkiezingsposters aan het plakken was in Striesen, een dichtbevolkte wijk van Dresden. Een paar minuten eerder had de groep volgens de politie ook een 28-jarige campagnemedewerker van de Groenen belaagd. Hij was eveneens posters aan het plakken was en raakte gewond doen hij werd geslagen en geschopt door de daders.

Omdat de persoonsbeschrijvingen van getuigen overeenkomen en de twee incidenten in hetzelfde gebied en kort na elkaar plaatsvonden, gaan de autoriteiten er vanuit dat het om dezelfde daders gaat.

'Democratische waarden aangevallen'

Het is de tweede keer in een paar dagen tijd dat er politici in Duitsland worden aangevallen. Afgelopen donderdag werden twee leden van de Groenen aangevallen in Essen, in het Roergebied.

De voorzitters van de SPD in de oostelijke deelstaat Saksen, waar Dresden in ligt, hebben met ontzetting gereageerd op de nieuwste aanval. "Dit is een onmiskenbaar alarmsignaal voor alle mensen in dit land. Onze democratische waarden worden aangevallen", aldus Henning Homann en Kathrin Michel.

Volgens de partij hebben ook andere posterteams de afgelopen tijd te maken gekregen met intimidatie, het vernietigen van posters en beledigingen. De sociaaldemocraten in Saksen wijten de aanvallen mede aan de "zaden" die de rechts-populistische AfD en rechts-extremisten volgens hen hebben gezaaid. "Hun aanhangers zijn nu volledig losgeslagen en beschouwen ons blijkbaar als vogelvrijverklaarden", aldus Homann en Michel.

Ook deelstaatminister Armin Schuster heeft de aanval veroordeeld. "Helaas zijn dit soort aanvallen niet nieuw. Wat heel zorgwekkend is, is de toenemende intensiteit van de aanvallen momenteel."