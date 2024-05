Oranje-topscorer Paumen maakt seizoen af als hoofdcoach van Tilburg

Ireen van den Assem gaat Paumen in het slot van het hoofdklasseseizoen assisteren.

Grote waarde

Paumen was bij Oranje jarenlang een spelbepaler, zeker onder bondscoach Max Caldas. Haar strafcorner was van de buitencategorie en leidde haar naar twee olympische titels (2008 en 2012), twee wereldtitels en elf landskampioenschappen met Den Bosch. Paumen speelde 235 interlands voor de nationale vrouwenploeg, waarvoor ze 195 doelpunten maakte. Daarmee is ze topscorer aller tijden.

Paumen begon haar trainersloopbaan in 2018 in de promotieklasse bij MOP in Vught. Daarna ging ze aan de slag bij Tilburg, als assistent-coach en is bezig aan haar vierde seizoen bij de hoofdklasser.