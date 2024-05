Koploper Arsenal houdt zicht op eerste titel sinds 2004 met zege op Bournemouth

Daar was discussie over, omdat Arsenal-speler Kai Havertz bleef haken achter het uitgestrekte been van Travers. Maar de scheidsrechter oordeelde na het zien van de VAR-beelden dat het een strafschop was, die Bukayo Saka benutte: 1-0.

Kluivert op dreef

Arsenal, waar de van een kruisbandblessure herstelde Jurriën Timber nog niet bij de selectie zat, begon ook na rust aanvallend. Maar Bournemouth gaf niet op. Het gevaarlijkste schot kwam van Justin Kluivert, dat na een klein kwartier net naast ging.

Even later probeerde hij het opnieuw uit de directe vrije trap, maar ook deze poging miste doel. Ook poging drie strandde, na een lange sprint en geblokt schot.

Lucas Trossard zorgde in de 70ste minuut voor de 2-0. Kort daarna leek Bournemouth de aansluitingstreffer te maken, maar de VAR had een lichte overtreding gezien. Diep in blessuretijd zorgde Declan Rice nog voor de 3-0.