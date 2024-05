Vanavond op tv: Dodenherdenking met veiligheidsmaatregelen • Dido Michielsen over haar Indische familiegeschiedenis

Dodenherdenking op de Dam

We blikken uitgebreid terug op de herdenkingen in Nederland, in het bijzonder op de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Daar moesten bezoekers zich vooraf aanmelden en waren maximaal 10.000 mensen welkom. Burgemeester Halsema van Amsterdam en de politie besloten daartoe vanwege de toegenomen spanning in de maatschappij en een grote actiebereidheid.

We spreken onder meer met Wim van de Donk, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Ook kijken we naar andere herdenkingen door het hele land. We stellen de vraag: moeten we tijdens Dodenherdenking ook stilstaan bij oorlogs- en geweldslachtoffers die omkwamen bij andere conflicten dan de Tweede Wereldoorlog?