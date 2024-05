Trein van Eindhoven naar Aken blijft voorlopig een boemeltje

Er rijdt voorlopig geen intercity tussen Eindhoven en de Duitse stad Aken. Zelfs het plan om alleen 's ochtends vóór 08.00 en 's avonds ná 20.00 uur een snelle trein heen en weer te laten rijden, is van de baan. Voorlopig moeten treinreizigers in Heerlen overstappen op een boemeltje dat ruim een half uur onderweg is naar Aken, twintig kilometer verderop.

"Het streven was dat de snelle trein in december zou gaan rijden. Heel recent is gebleken dat dit niet meer haalbaar is", aldus een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij L1 Nieuws.

Aan een snelle verbinding tussen Eindhoven en Aken wordt sinds 2003 gewerkt. Het laatste stuk van het traject, tussen Heerlen en Aken, is inmiddels (grotendeels) verdubbeld en geëlektrificeerd.

De steden Eindhoven, Heerlen en Aken benadrukken het belang van een snelle verbinding. De Technische Universiteit Eindhoven en de RWTH in Aken worden gezien als bolwerken van innovatie en technische ontwikkeling. Een goede treinverbinding kan de onderlinge (economische) contacten en het studentenverkeer een forse impuls geven, zo redeneert ook de provincie Limburg.

Van Eindhoven naar Aken met de NS kost nu iets meer dan anderhalf uur tijd. Als de intercity kan doorrijden is de tijdwinst een klein half uur.

Extra perrons

Kanttekening is wel dat een intercityverbinding tussen Eindhoven en de Duitse groeimetropool enorme investeringen vraagt op en rond station Eindhoven. Het gaat daarbij onder meer om extra perrons en een vrije kruising. Pas na het jaar 2030 is er geld om dit plan (eventueel) te realiseren.

Verder moet spoorbeheerder ProRail een studie doen naar de staat van de infrastructuur over de grens. Bovendien is er gedoe tussen de vervoersbedrijven NS en Arriva. De NS rijdt nu tussen Eindhoven en Heerlen. Arriva rijdt tussen Heerlen en Aken.

De NS zelf ziet weinig meerwaarde in een intercity die doorrijdt naar Aken. "Met de snelle overstap op station Heerlen bedienen we zowel binnenlandse reizigers als reizigers die van en naar Aken reizen en hebben al onze reizigers een fijne verbinding", aldus de NS in november 2019.

De provincie is het daar niet mee eens en zit te denken aan een internationale Arriva-intercity tussen Eindhoven en Aken, die ook stopt in Weert, Roermond, Sittard en Heerlen. Vanzelfsprekend is dat plan niet. Die Arriva-trein zou een directe concurrent worden voor NS. Bovendien kost hij bijna vier miljoen euro per jaar extra, berekende het ministerie.

Voorzichtig begin

Omdat de problemen voorlopig waarschijnlijk niet opgelost worden, kwam de provincie onlangs met het plan "om voorzichtig een begin te maken" met een snelle verbinding, met ingang van de nieuwe dienstregeling in december 2024.

Op de rustige momenten, dus voor de ochtendspits, na de avondspits en in de weekenden zou er een aantal intercity's van en naar Aken moeten rijden. Maar voorlopig blijkt ook dat plan volgens het ministerie niet haalbaar, omdat het te ingewikkeld is.

Toch komt er binnenkort een alternatief: vanaf 9 juni gaat de zogenoemde Drielandentrein van Luik via Maastricht en Heerlen naar Aken en vice versa rijden. De rechtstreekse treinverbinding tussen de drie landen had eigenlijk al in december operationeel moeten zijn, maar dat werd om technische redenen niet gehaald.

Nederland, België en Duitsland gebruiken verschillende veiligheidssystemen op het spoor, die niet gemakkelijk op elkaar zijn af te stemmen. Met de Drielandentrein van Arriva hoeven reizigers tussen Aken en Luik niet meer over te stappen in Maastricht.