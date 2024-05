Invaller Baijings voor het eerst kampioen met Bayern München

Oranje-international Jill Baijings is met Bayern München kampioen van Duitsland geworden. Met nog twee wedstrijden te gaan in de Bundesliga is de ploeg dankzij de 1-2 zege op Bayer 04 Leverkusen niet meer door achtervolger Wolfsburg te passeren.

Het is de derde landstitel voor de ploeg in vier jaar tijd. Daarvoor wist Wolfsburg vier jaar op rij de titel te pakken.

De 23-jarige Baijings viel in de kampioenswedstrijd in de 85ste minuut in. De achtvoudig international van Oranje heeft slechts een bescheiden rol in het kampioenschap: ze speelde twaalf duels, voornamelijk als invaller.

Het is voor Baijings de eerste titel in de Bundesliga, eentje die ze bovendien veroverde dankzij winst op haar oude ploeg, waar ze vorig seizoen voor uitkwam.