Jurist die Grenfelldrama misbruikte voor verblijfsvergunningen moet cel in

Een 45-jarige jurist heeft in Groot-Brittannië 7,5 jaar cel gekregen omdat ze voor klanten frauduleuze aanvragen deed voor verblijfsvergunningen. Zo probeerde ze onder meer illegaal gebruik te maken van een regeling die was opgezet voor slachtoffers van de fatale Grenfell-brand, waarbij in 2017 72 mensen omkwamen.

Omdat in het gebouw veel illegale immigranten woonden, stelde het ministerie van Binnenlandse Zaken destijds een coulanceregeling in om hen niet dubbel te treffen. "Dit was een nationale tragedie, die gaat het ministerie niet gebruiken om immigratiecontroles uit te voeren", was de redenering. Wie zich meldde mocht voorlopig blijven en had uitzicht op een permanente vergunning.

Flora Mendes probeerde dit traject ook voor haar cliënten te gebruiken. Ze gaf voor hen in aanvragen de Grenfelltoren als woonplaats op, hoewel ze daar nooit hadden gewoond. Sommige opgegeven adressen bestonden niet eens. Mogelijk wisten haar slachtoffers niet dat er sprake was van fraude.

Deadline gemist

Mendes viel door de mand toen het een immigratiemedewerker opviel dat er opvallend veel aanvragen na de deadline in 2018 binnenkwamen. Uit onderzoek bleek dat alle aanvragen waren verstuurd uit Mendes' woonplaats Luton en soms exact dezelfde bewoordingen werden gebruikt.

Op beelden van een bewakingscamera was te zien dat Mendes de aanvragen had verstuurd: