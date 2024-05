3x3-basketbalsters uitgeschakeld op OKT, mannen ongeslagen naar halve finales

De Nederlandse 3x3-basketbalsters zijn er niet in geslaagd om een ticket voor Parijs te bemachtigen op het tweede olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Japanse Utsunomiya. De vrouwen werden in de groepsfase uitgeschakeld.

Het Nederlandse viertal verloor op de tweede dag kansloos met 22-9 van Canada. De 21-7 zege op Kenia in de laatste groepswedstrijd was onvoldoende om de halve finales te bereiken.

De Nederlandse mannen zitten wel bij de laatste vier. Zij wonnen ook hun laatste groepsduel door Brazilië overtuigend met 22-15 opzij te zetten.

Het OKT in Utsunomiya is de tweede kans voor de 3x3-teams om een ticket voor de Olympische Spelen binnen te halen. Alleen de winnaar van het toernooi plaatst zich voor Parijs. Over twee weken volgt bij een OKT in Hongarije de laatste kans.

Sterke tweelingzussen

De Nederlandse vrouwen, die het OKT in Japan met een knappe zege op Australië waren begonnen, zaten tegen Canada geen moment in de wedstrijd. Oranje had het geen antwoord op het sterke spel van de Canadese vrouwen die met de tweelingzussen Katherine en Michelle Plouffe de twee beste 3x3-sppelsters van de wereld in huis hebben.