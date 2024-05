Blokker vindt geldschieter, verkoop van de baan

De verlieslatende winkelketen Blokker heeft een geldschieter gevonden, waardoor de toekomst van het bedrijf is veiliggesteld. Daarmee is ook de verkoop definitief van de baan.

Blokker was al langer bezig met een herfinanciering, maar dat duurde uiteindelijk langer dan gedacht. Uiteindelijk geeft Gordon Brothers, een Amerikaanse geldverstrekker, het bedrijf een lening voor drie jaar.

"We zijn erg tevreden over het behaalde resultaat" zegt Ynse Stapert, CEO van Mirage Retail Group, waar Blokker onder valt. "We zien de toekomst van Blokker met vertrouwen tegemoet."

Al jaren verlies

Blokker heeft zo'n 400 winkels en ruim 4000 werknemers. Het bedrijf lijdt sinds 2014 verlies. Afgelopen jaar noteerde het bedrijf een brutoverlies van 2 miljoen euro.

De familie Blokker verkocht in 2019 hun bedrijf aan Mirage Retail Group. Dat bedrijf zette eerder ook Intertoys in de etalage, maar slaagde er niet in het speelgoedbedrijf te verkopen. Mirage was ook de eigenaar van elektronicaketen BCC, die vorig jaar failliet ging.

Gordon Brothers behoedde eerder fotografiebedrijf Polaroid van de ondergang. Ook begeleidde het de leegverkoop van warenhuizen Hudson's Bay en Vroom & Dreesmann.