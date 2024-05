Brand in Oss na 28 uur onder controle, 'gecontroleerd uitbranden'

De brand bij het distributiecentrum in Oss in na ruim 28 uur onder controle. De brand is nog niet helemaal uit, maar de brandweer laat het pand gecontroleerd uitbranden zonder te blussen, meldt de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De naastgelegen gebouwen zijn gespaard gebleven.

De brand brak vrijdagochtend rond 04.30 uit in het distributiecentrum van 300 bij 150 meter en werd sindsdien alleen maar groter. Gisterenavond rond 23.00 uur waren er zo'n 250 brandweerlieden uit de hele regio gekomen om te helpen blussen.

Dat ging niet makkelijk, omdat de brandhaard zich in de koelcel bevond. Daardoor kon bluswater bevriezen en was het voor de hulpdiensten moeilijker om het werk te kunnen doen, ook omdat het glad was. "Het was vanwege de koelcel -20 op sommige plekken binnen. Daardoor veranderde het water in een grote ijsbaan", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio in het NOS Radio 1 Journaal.

De vlammen sloegen uit het dak van de loods: