Oekraïne mag wapens inzetten op Russisch grondgebied: 'Belangrijk signaal'

Het was tot nu toe een van de voorwaarden voor geleverde wapens aan Oekraïne: ze mochten niet op Russisch grondgebied worden gebruikt. Dat mag van Groot-Brittannië voortaan wel, liet de Britse minister voor Buitenlandse Zaken Cameron gisteren weten tijdens zijn bezoek in Kyiv. Het geeft aan dat er een verandering gaande is in de houding van de bondgenoten van Oekraïne.

"Het Westen heeft zich steeds laten afschrikken door het Russische narratief: als je deze volgende stap doet dan is dat een escalatie", zegt Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik denk dat die plaat nu grijsgedraaid is."

"We gaan op een andere manier kijken naar die oorlog die al zo lang duurt. Daar moet iets veranderen. Een van die dingen is Oekraïne meer vrijheid van handelen geven en minder beperkingen opleggen", zegt Bolder.

Offensief verstoren

Door de wapens te gebruiken voor aanvallen op Russisch grondgebied, kan Oekraïne al eerder reageren op een dreigende Russische aanvallen. "Er wordt gesproken over 20.000 troepen die Rusland is aan het samentrekken ten noorden van de grens van Oekraïne", zegt Bolder. "Die kun je als reserve gebruiken om na een eerste doorbraakpoging die inbraak verder mogelijk te maken. Dan zou Oekraïne wel eens heel veel terrein kunnen verliezen opeens, en dat wil niemand."

De afgelopen weken rukken de Russische troepen ook op in de regio Donetsk. Op de beelden hieronder is de verwoesting van het dorp Otsjeretyne te zien.