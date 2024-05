Wanneer vliegen we zonder kerosine? Dit zijn de belangrijkste alternatieven

De meivakantie is voor een deel van het land na dit weekend voorbij. Veel mensen hebben de afgelopen weken het vliegtuig gepakt voor een vakantie in het buitenland: luchthavens Eindhoven en Schiphol hebben tienduizenden passagiers per dag verwerkt.

Die toestellen vliegen allemaal op kerosine, terwijl Nederland klimaatneutraal moet zijn in 2050, wat volgens het Planbureau voor de Leefomgeving haalbaar is - mits er flink wordt doorgepakt. De luchtvaartsector is moeilijk te verduurzamen, maar er wordt hard gewerkt aan alternatieven voor vliegen op kerosine.

Dit zijn de drie kansrijkste opties:

1. Elektrisch vliegen

Een mogelijkheid waar veel mensen aan denken is een elektrisch vliegtuig. Maar alle vliegtuigen in een vloot ombouwen, een batterij erin doen en opstijgen is geen haalbare kaart. Batterijen zijn zwaar, terwijl een vliegtuig juist zo licht mogelijk moet zijn om langere afstanden te kunnen vliegen, zegt Henri Werij, decaan van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft.

Daarbij komt dat de levensduur van een vliegtuig lang is als het goed wordt onderhouden, zo'n twintig tot dertig jaar. Elk nieuw toestel is voor maatschappijen een miljoeneninvestering en de afgelopen jaren is er geïnvesteerd in stillere en zuinigere vloot, die nog wel op kerosine vliegt.