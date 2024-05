'Directeur hield half miljoen euro achter, golfbond stopte zaak in doofpot'

Zeker twintig jaar lang heeft de directeur van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) gesjoemeld met contante inschrijfgelden voor golfwedstrijden, meldt Follow the Money (FTM). Het onderzoeksplatform becijferde dat de directeur bij elkaar zo'n half miljoen euro aan inschrijfgelden heeft achtergehouden.

De Golfbond laat via een kort statement weten dat het expliciet afstand neemt van het artikel. Op vragen van de NOS wil de bond niet ingaan.

Algemeen directeur Jeroen Stevens van de NGF stapte in november 2023 op. Over het gedrag van Stevens en bondscoach Maarten Lafeber kwam afgelopen zomer meldingen via het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Volgens de bond betroffen het communicatie- en beleidszaken.

FTM stelt echter dat zijn vertrek volgde nadat aan het licht was gekomen dat hij zeker twintig jaar sjoemelde met de inschrijfgelden voor golfwedstrijden.

50 euro contant

Golfers die meededen aan wedstrijden betaalden aan de bond een inschrijfbedrag van 50 euro. Dat moest contant worden betaald. "De inhoud van de kas werd na wedstrijddagen verdeeld: een deel voor de NGF en een deel voor 'JS', Jeroen Stevens. 'Mensen binnen de bond zagen dit als een normaal proces,' zegt een ingewijde", schrijft FTM.

Het bestuur van de NGF zou de affaire volgens het onderzoeksplatform in de doofpot hebben willen stoppen, om het eigen imago te beschermen. Maar een huisaccountant deed in maart van dit jaar melding bij de Financial Intelligence Unit (FIU), een centraal meldpunt waar ongebruikelijke financiële transacties gerapporteerd moeten worden.

FTM reconstrueerde de affaire met geluidsopnamen, interne documenten en gesprekken met betrokkenen.

Reactie golfbond

Adjunct-directeur Danielle Wallet van de NGF verklaart op de website van de golfbond dat "het artikel feitelijke onjuistheden bevat. Er wordt onterecht naar individuele personen gewezen en het artikel is grotendeels gebaseerd op insinuaties en beweringen van mensen die de NGF en individuele mensen schade willen berokkenen."

Over de contante inschrijfgelden verklaart ze: "Van deze inkomsten werd een deel gestort op de rekening van de NGF en verantwoord in haar jaarrekening en een deel werd gebruikt om contante betalingen te doen."

Op de vraag of er verder onderzoek naar de zaak wordt gedaan, dan wel aangifte, antwoordt Wallet: "Geen commentaar".

De NOS heeft geprobeerd contact te zoeken met Jeroen Stevens, ad interim-directeur Ernst Boekhorst en Golfbond-voorzitter Caroline Huyskes. Geen van allen was bereikbaar voor commentaar.