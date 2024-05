'Zeker vijf spionageschepen in België gesignaleerd', ook in Nederland vermoedens

Ook in Nederland zijn er speculaties over spionageschepen voor de kust en in de havens, meldt onderzoeksprogramma Pointer. Zo vaart het Russische visserijbedrijf Norebo tweewekelijks de Groningse Eemshaven binnen met bevroren kibbeling en lekkerbekjes. Maar het is juist dat bedrijf dat in Amerika al meerdere keren werd gespot in de buurt van kernonderzeeërs, zonder geldige reden.

De schepen van Norebo in Nederland meren aan in de buurt van een militair gebied: Defensie heeft er zijn eigen vaste plek. Ook liggen er belangrijke infrastructuurpunten in de buurt, waaronder gasleidingen en windmolenparken. Pointer vroeg om een reactie bij Norebo, maar die wilde niet ingaan op de aantijgingen.

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) concludeerde in het jaarverslag van 2023 dat de dreiging van spionage door Rusland "actueel" was. "Nederland blijft een belangrijk spionagedoelwit, omdat ons land veel steun leverde aan Oekraïne." De inlichtingendienst meldt bovendien dat Nederland interessant is vanwege de doorvoer van militair materieel. Vorig jaar februari werd een Russisch schip in de Noordzee weggeleid dat informatie probeerde te verzamelen over windmolenparken.