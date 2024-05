Hoe zwemclub De Watervrienden wilde voorkomen dat leden in nazi-handen vielen

"Ondanks zijn korte leven heeft Gerrit het gepresteerd een groot zwemmer te zijn. In hem is Dordrecht een van haar beste zwemmers en poloërs verloren." Het is een passage uit het in memoriam over Gerrit van der Linden, in het jubileumboek van zwemclub Merwede.

Van der Linden is een van de vele zwemmers die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Hij zat in het verzet.

"Als een der eersten begon Gerrit te werken aan het ondergrondse front. Na zijn arrestatie werd hij vijfmaal ter dood veroordeeld voor de verschillende daden van sabotage die op zijn naam stonden. Op 20 oktober 1942 eindigde Gerrit zijn leven voor een vuurpeloton der moffen."

De naam van Van der Linden is terug te vinden op een lijst die de Zwembond op 13 maart 1947 publiceerde. Op die lijst staan 160 namen van zwemmers die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Maar nog in elk geval 200 namen ontbreken, die van omgekomen leden van zwemclub De Watervrienden uit Amsterdam.

Administratie verbrand

De Watervrienden was een socialistische zwemclub en had veel Joodse leden. Adolf Hitler verbood bij zijn machtsgreep in Duitsland in 1933 niet alleen de socialistische sport, maar liet ook nog eens alle leden van deze verenigingen vervolgen.

De Amsterdamse zwemclub maakte zich dus geen enkele illusie toen de Duitsers Nederland binnenvielen. En omdat het levensgevaarlijk was als de persoonsgegevens van de zwemmers in verkeerde handen terechtkwamen, besloot De Watervrienden alle administratie te verbranden.