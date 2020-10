Niet veel applaus voor plannen Europees minimumloon

De plannen van de Europese Commissie om in heel Europa een minimumloon te introduceren, kunnen op weinig enthousiasme rekenen. Het CDA vindt dat de Brusselse beleidsmakers hun neus te veel in nationale zaken steken.

De sociaaldemocraten en de Groenen in het Europees Parlement zijn wél te spreken over de plannen van de Commissie. "Eindelijk een voorstel waarin de lonen niet omlaag gaan. Een trendbreuk", aldus Kim van Sparrentak (GroenLinks), die overigens van mening is dat de plannen niet ver genoeg gaan om daadwerkelijk iets aan de armoede in de Europese Unie te doen.

De Europese Commissie bepleit dat er zo snel mogelijk in de hele Europese Unie een minimumloon komt. Hoe hoog dat moet worden, dat mogen de lidstaten zelf bepalen. Ook propageert de Commissie dat werkgevers en werknemers in de EU-lidstaten gaan overleggen over onder meer de beloning (zoals dat al langer in Nederland gebeurt).

Hellend vlak

Volgens Jeroen Lenaers van het CDA gaan lidstaten zelf over de hoogte van het minimumloon. "Het is een hellend vlak, want in Nederland is het een totaalpakket, waarbij ook belastingen en toeslagen zoals de huurtoeslag en de zorgtoeslag een rol spelen." Hij vindt dat Brussel zich niet met zaken als het minimumloon moet bemoeien.

Agnes Jongerius van de PvdA is het daar niet mee eens. De oud voorzitter van vakbond FNV noemt het een stap in de goede richting. "Eindelijk zijn er voorwaarden waaraan een fatsoenlijk minimumloon in Europa moet voldoen."

Lenaers denkt dat de plannen de echte problemen niet oplossen. "Er is voornamelijk in Oost-Europa een armoedeprobleem, maar de armoede los je niet op met een hoger minimumloon. Alle inkomens zijn er laag. Wat daar helpt zijn maatregelen om de economie te stimuleren."

Op zich is Jongerius het daar wel mee eens, maar ze wijst allereerst op de Nederlandse situatie. Ze is tevreden dat ook overheden gecontroleerd gaan worden. "Bij alle overheidsopdrachten moet gelet worden op het minimumloon. Praktijken zoals bij de ondertunneling van de A2 bij Maastricht, waar bouwvakkers onderbetaald werden, zijn dan niet meer mogelijk."

Boekje te buiten

Ook D66 en VVD zijn niet enthousiast over de plannen. De verschillen tussen de lidstaten zijn daarvoor volgens de partijen te groot. Caroline Nagtegaal (VVD) zegt de ambitie van de Commissie te steunen, maar dat landen zelf moeten bepalen hoe ze hun sociale zekerheid inrichten. Bert-Jan Ruissen van de SGP is het daarmee eens. "De Europese Commissie gaat hiermee haar boekje ver te buiten."

Een analyse die wordt gedeeld door Rob Roos van Forum voor Democratie. "Dit is een volgende stap, waarbij de EU bevoegdheden van lidstaten naar zich toetrekt. Maar het zal rekening moeten houden met de verschillende economische ontwikkelingsniveaus van de lidstaten, en verschillende nationale tradities op het gebied van loononderhandelingen."