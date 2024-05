Tillman groeide uit tot steunpilaar en staat nu op kruispunt: PSV of terug naar Bayern?

"In het begin speelde ik inderdaad niet veel, maar dan is het zaak om bescheiden en gefocust te blijven", vertelt een ontspannen Tillman. "We begonnen fantastisch aan het seizoen, en de spelers op mijn positie deden het geweldig. Ik wist dat ik op mijn kans moest wachten en die moest pakken als ik hem kreeg."

Inmiddels is Tillman uitgegroeid tot een van de sterkhouders van dit PSV, in april stond hij in alle competitieduels van de club in de basis. Ook in beide ontmoetingen met Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League stond hij aan de aftrap.

Met negen competitietreffers leverde hij bovendien een grote bijdrage aan het aanstaande kampioenschap van PSV. Al wil hij zelf nog niet te vroeg juichen.

Duitse mentaliteit

"Misschien is het een Duits mentaliteitsdingetje", lacht Tillman, die in Duitsland geboren werd en de jeugdopleiding van Bayern München doorliep. "In de academie van Bayern gaat het alleen maar over winnen. Voor mij werkt het zo: als het niet officieel is, dan is de job nog niet gedaan."

Behaalt PSV minstens een punt in het thuisduel met Sparta, dan is de buit binnen. "Dan mag er een feest gevierd worden", vindt Tillman, "Maar we zijn ook nog in de race voor het puntenrecord en als ik voor mezelf spreek: dat wil ik halen ook."