Aanpak van zorgfraude blijft achter ondanks kritisch rapport van twee jaar geleden

Twee jaar geleden nog kwam er een kritisch rapport naar buiten van de Algemene Rekenkamer, waarin de effectiviteit van zorgfraudebestrijding werd beschreven. Uit het rapport bleek onder andere dat de aanpak van zorgfraude nauwelijks effectief was. Ook was er volgens het rapport een "zorgelijk gebrek aan daadkracht." Het advies voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was destijds om de instanties sneller tot actie te manen.

Dat er sindsdien niet veel is veranderd, blijkt volgens De Telegraaf ook uit de meest recente cijfers. In 2019 werd er nog 80 miljoen aan zorggeld teruggevorderd na fraude, vorig jaar was dat 16 miljoen. Verzekeraars zeggen tegen de krant dat ze bovendien minder zaken hebben overgedragen aan de NLA, omdat ze toch niet door de inspectie worden afgerond.

Waar dat aan ligt is volgens de inspectie moeilijk te zeggen. De NLA zegt tegen de krant niet met een gebrek aan opsporingscapaciteit te kampen. Wel vraagt de instantie zich af of het overdragen van een dossier altijd de beste oplossing is. "Zo kan een verzekeraar ook zelf optreden tegen een frauderende zorgaanbieder en een boete geven of de geldkraan dichtdraaien", aldus de woordvoerder.

Pakkans

Een van de redenen waardoor zorgfraude amper kan worden aangepakt, is volgens Bregje Smans-Verhoof van verzekeraar CZ de pakkans van de verdachten. Zij zegt in de krant dat fraudeurs steeds beter onder de radar weten te blijven.

Demissionair zorgminister Helder geeft in De Telegraaf aan dat de aanpak van zorgfraude inderdaad beter moet. Dat is al eerder geprobeerd door het in kaart te brengen van het probleem, aldus Helder, maar zou om verschillende redenen niet gelukt zijn. Ze gaat niet in op welke redenen dat zijn.