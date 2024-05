NS slaat vooral stations tussen Arnhem en Breda geregeld over

Treinreizigers op de lijn Arnhem-Breda hadden vorig jaar het vaakst te maken met een station dat werd overgeslagen, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de NS. Van de tien meest gepasseerde stations in Nederland liggen er acht aan dat traject. Het overslaan van een station gebeurt vrijwel altijd omdat een trein vertraging heeft opgelopen.

Tilburg Universiteit is het meest gepasseerde NS-station van Nederland. 0,8 procent van de NS-treinritten die daar hadden moeten stoppen, reed voor de ogen van de mensen op het perron voorbij. Het gaat in alle gevallen om Sprinters, want Intercity's stoppen daar niet.

Het overslaan gebeurt bewust: de NS wil voorkomen dat een trein door de vertraging helemaal uitvalt. "En dan hebben alle reizigers langs de route er last van", zegt een NS-woordvoerder.

Regio Nijmegen

Tilburg Universiteit wordt op de lijst van meest gepasseerde stations gevolgd door Nijmegen Dukenburg en Nijmegen Goffert. In die regio gaat het al langer geregeld mis. In een lijstje van ruim tien jaar geleden stonden de stations Arnhem Zuid, Elst en Nijmegen Lent bovenaan de lijst met meest gepasseerde stations.

De NS slaat bijna 2800 keer per jaar een station over, gemiddeld ruim 7,6 keer per dag. Dat komt neer op 0,02 procent van het totale aantal keer dat een trein moet stoppen en dat percentage is vergelijkbaar met de cijfers van tien jaar geleden.

Dat reizigers tussen Arnhem en Tilburg relatief vaak de klos zijn, komt onder meer doordat er op het stuk tussen Nijmegen en Oss minder hard kan worden gereden. Over een lengte van 2 kilometer mag maar 40 kilometer per uur worden gereden in plaats van 140 kilometer per uur.