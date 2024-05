Canada arresteert verdachten voor moord op sikh-leider die leidde tot rel met India

In Canada zijn drie mannen aangehouden voor de moord op een sikh-leider, bijna een jaar geleden. Die werd op een parkeerterrein van een sikh-tempel bij Vancouver doodgeschoten door gemaskerde mannen. In de nasleep van die moord ontstond een diplomatieke rel tussen India en Canada.

Het slachtoffer, Hardeep Singh Nijjar, werd door de Indiase regering beschouwd als terrorist omdat hij streed voor een eigen staat voor sikhs in het noorden van India. Aanhangers van de religieuze leider wezen na de moord daarom naar India. De Canadese premier Trudeau deed daar in september een schepje bovenop: hij zei toen in het parlement dat er "geloofwaardige beschuldigingen" waren dat India betrokken was bij de moord.

Die uitspraken leidden tot grote spanningen tussen Canada en India. Delhi sprak van absurde en ongefundeerde aantijgingen. Als gevolg van de spanningen haalde Canada tientallen diplomaten terug. India scherpte op zijn beurt het reisadvies aan voor Canada, vanwege "toenemende anti-Indiase activiteiten".

Verdachten 22 tot 28 jaar

De mannen die nu zijn opgepakt, zijn van Indiase afkomst en 22 tot 28 jaar. Ze woonden drie tot vijf jaar in Canada en verbleven in de stad Edmonton, hemelsbreed meer dan 800 kilometer van de plaats van de moord. Ze zijn alle drie aangeklaagd voor moord.

De Canadese politie doet nog verder onderzoek naar de zaak en kijkt daarbij ook naar banden tussen de verdachten en de Indiase regering.

Canada heeft de grootste sikh-gemeenschap buiten India. In het Noord-Amerikaanse land wonen zo'n 770.000 sikhs.