Oostenrijkse politie onderzoekt aanslagen op Jehova's Getuigen

In Oostenrijk wordt onderzoek gedaan naar een reeks aanslagen en pogingen daartoe op leden van Jehova's Getuigen. Gisteren ontplofte voor de derde keer in negen maanden een explosief onder een auto van een lid van de geloofsgemeenschap. Ook is een aanslag verijdeld.

Alle incidenten waren in de buurt van Graz, in het zuiden van Oostenrijk. De Oostenrijkse politie gaat uit van een verband en neemt de zaken hoog op.

Auto's doelwit

De eerste aanslagen waren afgelopen zomer. Toen werden explosieven geplaatst onder twee auto's die waren geparkeerd bij een zogeheten koninkrijkszaal, een geloofscentrum van Jehova's Getuigen. Tijdens de dienst hoorden gelovigen harde knallen. De tientallen aanwezigen werden in veiligheid gebracht. Niemand raakte gewond.

In maart werd een explosief gevonden bij de ingang van een andere zaal. Dat kon op tijd onschadelijk worden gemaakt. Experts van de politie concludeerden dat die zelfgemaakte bom op dezelfde manier was gemaakt als de explosieven die onder de auto's waren geplaatst.

Gisteren ging het dus opnieuw mis en brandde een auto van een lid van de gemeenschap uit. De politie gaat ervan uit dat ook daar een explosief is gebruikt. Daar wordt nu verder onderzoek naar gedaan.

Onrust

Jehova's Getuigen hebben in Oostenrijk ruim 22.000 actieve leden. Een woordvoerder zegt tegen de omroep ORF dat de zaken leiden tot onrust in de gemeenschap. "We behandelen iedereen met respect en tolerantie, en zo zouden wij ook behandeld moeten worden."