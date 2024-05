Achtervolging op A73 eindigt met ongeluk

De politie heeft op de A73 bij Roermond een man aangehouden na een achtervolging van zo'n 25 kilometer. De achtervolging eindigde met een ongeluk. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade.

Agenten kregen de man in de smiezen toen hij rond 23.30 uur zonder verlichting reed op de A2 bij Born. Toen de politie hem wilde laten stoppen, ging hij ervandoor. Even later schoot de achtervolgde automobilist de A73 op.

Bij de achtervolging werden volgens de politie hoge snelheden bereikt. Ten noorden van de Roertunnel bij Roermond crashte de bestuurder. Daarbij werd ook een Audi van de politie geraakt.

De automobilist is aangehouden. Over zijn identiteit is nog niets bekend.