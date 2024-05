Opnieuw onrust in Utrechtse wijk Overvecht, politie bekogeld

In Utrecht-Overvecht heeft de politie opgetreden tegen een groep van vijftig tot honderd mensen die onrust veroorzaakte. Ze pleegden vernielingen, stichtten brandjes en gooiden met vuurwerk. Ook bekogelden ze politiemensen met eieren.

De onrust speelde zich af rond de Zamenhofdreef in Overvecht. Daar is ook een winkelcentrum. Wat er aan de ongeregeldheden voorafging, kon een woordvoerder van de politie niet zeggen. Aan het einde van de avond was volgens haar "de angel eruit".

Een paar mensen die niet wilden vertrekken, zijn door de politie gesommeerd om weg te gaan. Rond 00.30 uur was het weer rustig. Niemand is aangehouden.

In Overvecht was het eerder deze week ook onrustig. Dinsdagavond werden agenten na een achtervolging van een scooterrijder eveneens bekogeld met eieren. Bij die ongeregeldheden sneuvelden volgens RTV Utrecht de ruiten van drie bushokjes.