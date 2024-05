Tilburg viert promotie Willem II met groot feest, duizenden fans op de been

De promotie van Willem II naar de Eredivisie is in Tilburg gevierd met een groot feest. Bij het stadion van Willem II waren duizenden fans op de been om de ploeg op te wachten na de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. Aan het begin van de nacht werden de spelers en staf feestelijk onthaald.

Willem II speelde gelijk tegen Dordrecht en dat was genoeg om promotie niet meer te ontlopen. In de slotfase leek het daar overigens nog niet op; Willem II stond 1-0 achter en maakte pas in de blessuretijd de gelijkmaker. De spanning maakte de ontlading bij het stadion in Tilburg des te groter.

Zo was het in de minuten na het laatste fluitsignaal: