Amerikaans Congreslid en zijn vrouw aangeklaagd voor samenzwering en omkoping

Het Amerikaanse Congreslid Henry Cuellar en zijn vrouw Imelda zijn gearresteerd voor samenzwering en omkoping. Ze zouden bijna 600.000 dollar hebben aangenomen van een olie- en gasbedrijf dat in handen is van de regering van Azerbeidzjan. In ruil daarvoor zou de Democratische politicus tussen 2014 en 2021 hebben geprobeerd om het Amerikaanse beleid te beïnvloeden ten gunste van Azerbeidzjan.

Het geld kwam via een Mexicaanse bank, die ook bevoordeeld zou zijn door Cuellar. Een brievenbusfirma in Texas op naam van Imelda Cuellar en twee van hun kinderen ontving maandelijks 25.000 dollar van het Azerbeidzjaanse bedrijf voor ongespecificeerde adviesdiensten. Volgens de Amerikaanse justitie ging het om een nepcontract, op basis van nepfacturen die de vrouw stuurde.

Behalve voor samenzwering en omkoping worden de twee ook aangeklaagd voor fraude, witwassen en het optreden als agenten van buitenlandse opdrachtgevers. In de aanklacht staat dat Cuellar door een diplomaat uit Azerbeidzjan "el jefe" (de baas) werd genoemd. Ook zou een staflid van Cuellar het ministerie van Buitenlandse Zaken onder druk hebben gezet om het Amerikaanse paspoort van de dochter van een Azerbeidzjaanse diplomaat te verlengen. Alles bij elkaar riskeert het echtpaar tientallen jaren gevangenisstraf.

Gesprek geweigerd

Congreslid Cuellar, afgevaardigde van de staat Texas en een van de conservatiefste Democraten, heeft verklaard dat hij en zijn vrouw onschuldig zijn. Hij zegt juridisch advies te hebben ingewonnen bij de ethische commissie van het Huis van Afgevaardigden voordat hij iets ondernam. Ook zou hij een gesprek aangevraagd hebben met de aanklagers om alles uit te leggen, maar dat zou zijn geweigerd.

Henry Cuellar is al sinds 2005 lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De Cuellars zijn inmiddels op borgtocht vrij.