Blunderende Roda-speaker verklaart 'miscommunicatie', voor Willem II is het 'puur genieten'

Toen kreeg Krijns te horen dat het 1-1 was gebleven in Velsen-Zuid en moest hij het publiek een teleurstellende mededeling doen. Hij vertelde maar dat de goal, die er helemaal niet was, was afgekeurd. "Nobody is perfect", aldus Frijns.

De Leeuw had belangrijke goal aangekondigd

Bij Willem II was er wel spanning, maar geen verwarring. Door de 1-1 van invaller Michael de Leeuw in blessuretijd bij FC Dordrecht stelden de Tilburgers, onafhankelijk van de uitslagen elders, promotie veilig. "We moesten het uit onze tenen halen", aldus trainer Peter Maes.

De 37-jarige doelpuntenmaker De Leeuw had zijn trainer al enige tijd verzekerd dit seizoen nog een belangrijk doelpunt te gaan maken. De Leeuw hield woord. "Dit was persoonlijk ook belangrijk na een moeizaam seizoen", zei hij.

"Heerlijk", aldus de doelpuntenmaker. "We hebben een goede reeks neergezet en het eindelijk afgemaakt. De trainer heeft een stabiele ploeg neergezet. We steken er als team niet bovenuit, maar we weten wat er nodig is. Dit is puur genieten."