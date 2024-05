Grote brand Oss na dag nog niet uit, rook tot in Nijmegen te zien

Een brand in een distributiecentrum in Oss die sinds vrijdagochtend woedt, is nog steeds niet uit. De brand is in de loop van de avond alleen maar groter geworden. Rond 23.00 uur waren zo'n 250 brandweerlieden uit de hele regio in touw om het vuur te blussen.

Het blussen duurt zo lang omdat de brandhaard zich bevindt in een grote koelcel. Bluswater bevriest, waardoor het glad is en hulpdiensten moeilijk hun werk kunnen doen.

De brandweer probeert ook te voorkomen dat het vuur overslaat naar een ander bedrijfsgebouw. Vijf mensen die rond het distributiecentrum wonen, brengen de nacht elders door.

De rook van de brand was gisteravond op tientallen kilometers afstand te zien. Onder meer uit Nijmegen, bijna dertig kilometer verderop, kwamen beelden van de rookwolken.