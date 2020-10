Doelman Koopmans redt ADO met rake kopbal in bekerduel met Sparta

ADO-doelman Luuk Koopmans kopt de gelijkmaker binnen - Pro Shots

Het enige treffen tussen twee eredivisieclubs van woensdag in de eerste ronde van de KNVB-beker is gewonnen door ADO Den Haag. Uitschakeling dreigde voor de thuisploeg, maar doelman Luuk Koopmans kopte diep in de extra tijd de 1-1 binnen, waarna ADO uiteindelijk vanaf de strafschopstip de winst pakte. SC Cambuur zorgde als eerstedivisionist voor een stuntje door eredivisieclub RKC Waalwijk te elimineren. Na de 2-2 na 120 minuten namen de Friezen de penalty's beter dan de thuisclub. Winkelhaak In de eerste helft had Sparta, met de afgelopen zomer overgekomen ADO-kopstukken Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers in de gelederen, het beste van het spel in Den Haag. Met name Abdou Harroui manifesteerde zich nadrukkelijk met een schot op de paal, een schuiver voorlangs en een kopbal net naast. Denzell Gravenberch vond in de 40ste minuut met een streep in de winkelhaak wel het doel: 0-1. Na rust drong ADO meer en meer aan, maar Sparta-doelman Maduka Okoye stond paraat bij kansen voor Boy Kemper en Ravel Morrison.

Danzell Gravenberch (rechts) heeft Sparta op voorsprong gezet - Pro Shots

Op de kopbal van collega Koopmans in de laatste minuut van de extra tijd was hij echter kansloos. De inzet van de keeper, die even daarvoor Harroui van de 0-2 had gehouden, verdween in de bovenhoek: 1-1. In de verlenging was ADO-speler Nikos Karelis het dichtst bij de beslissing. Eerst kopte hij in kansrijke positie naast en daarna redde Okoye op een van richting veranderd schot. In de strafschoppenserie was de Haagse ploeg vervolgens het koelbloedigst. Er werden geen missers geproduceerd, terwijl Sparta-aanvoerder Bart Vriends de lat trof. Cambuur verrast RKC SC Cambuur was hard op weg om RKC Waalwijk, de nummer twaalf van de eredivisie, uit de beker te stoten. In het laatste kwartier voor de rust zetten Maarten Pouwels en Jamie Jacobs - beiden op aangeven van Jarchinio Antonia - de Friezen op een 2-0 voorsprong in Brabant.

Maarten Pouwels (rechts) heeft SC Cambuur op 0-1 gezet in Waalwijk - Pro Shots

Pas kort voor tijd slaagde invaller Lennerd Daneels met een fraaie krul in de kruising wat terug te doen. Jurien Gaari bezorgde daarna de koploper van de eerste divisie ver in de extra tijd een kater met de 2-2. Omdat in de verlenging doelpunten uitbleven, moest ook in Waalwijk het pleit vanaf de penaltystip beslecht worden. En ook hier was een misser van een aanvoerder doorslaggevend: RKC-captain Melle Meulensteen zag zijn strafschop gestopt worden door Sonne Stevens, waardoor Cambuur alsnog aan een vrolijke busrit naar het noorden kon beginnen. Fortuna wint Limburgs onderonsje Het Limburgse onderonsje tussen Roda JC en Fortuna Sittard in Kerkrade leverde weinig fraai voetbal op. De thuisclub begon zwak aan het duel, keek al na elf minuten tegen een 2-0 achterstand aan en wist het tij niet meer te keren.

Sebastian Polter was bij beide treffers betrokken. Eerst benutte de Duitser een strafschop na een overtreding op hem en daarna stelde hij Zian Flemming in staat de marge te verdubbelen. Ook Heracles en FC Emmen door Heracles Almelo bekert verder dankzij een 3-0 zege op Telstar. Sinan Bakis bracht de eredivisionist na een ongelukkige handsbal van Shayne Pattynama uit een strafschop op voorsprong. In de tweede helft verdubbelde Rai Vloet de marge en maakt Adrian Szöke in blessuretijd het karwei af. FC Emmen rekende op eigen veld af met FC Eindhoven, dat lang gelijke tred hield met de nummer zestien van de eredivisie en voor rust pech had met een schot van Brian De Keersmaecker tegen de paal. Pas in de 78ste minuut wist Emmen-spits Michael de Leeuw op aangeven van Caner Cavlan het verschil te maken, waarna hij in blessuretijd ook de genadeklap uitdeelde.